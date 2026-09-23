'Şık giyinip' dikkat çekmemeye çalıştılar: 14 kaçak göçmen Muğla'da yakalandı

Muğla’nın Milas ilçesi açıklarında seyreden yelkenli teknede Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramada, Afganistan ve İran uyruklu 14 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

YELKENLİDE YAKALANDILAR

Milas ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli yelkenli tekne durduruldu.

Tekne içinde yapılan aramada, 10 Afganistan ve 2 İran uyruklu (4’ü çocuk) ve 2 Moldovya ve Tunus uyruklu 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN "ŞIK" GİYİNDİLER

Kaçak göçmenlerin, güvenlik ekiplerince "dikkat çekmemek" için şık kıyafetler giydiği öğrenildi.