Silah sesleri arasından oynayan AKP'li Belediye Başkanı kendini böyle savundu

28 Eylül 2021 Salı, 15:51

Adana'nın Tufanbeyli ilçe Belediye Başkanı AKP'li Remzi Ergü silah sesleri arasında oynarken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine Başkan Ergü, kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada videonun iki yıl önce çekildiğini belirterek, "Tufanbeyli’de bir köyün 5 km dışında, dağ başında bir arkadaşımın elma bahçesinde, 4 arkadaş olduğu halde elma toplarken tamamen doğal ve doğaçlama türkü söyleyip oynadık. Arkadan uzaktan bir arkadaş Silah sıkmış. Asla Tasvip etmediğim silah sıkma tamamen benim kontrolüm ve bilgim dışında engel olamayacağım bir anda ve mesafede gelişmiştir" dedi.

Videoda, Başkan Ergü arkadaşlarıyla eğleniyor. Görüntüde; yol kenarına çekilen bir otomobilin yanında Ergü'nün "Seni doğuran ana olsun bana kaynana" türküsünü söyleyerek oynarken görülüyor. Başkan oynarken ise silahlar sıkılıyor. Bir sosyal medya kullanıcısının yüklediği videoda, başkan şarkı söylerken bir başka kişi de havaya ateş ederek oyuna eşlik ediyor. Video bir süre sonra paylaşımı yapan kullanıcı tarafından silindi.

AKP'Lİ ERGÜ'DEN AÇIKLAMA

Videonun sosyal medyada yayılması üzerine AKP'li Ergü, şu açıklamayı yaptı: