Silah sesleri arasından oynayan AKP'li Belediye Başkanı kendini böyle savundu
Tufanbeyli ilçe Belediye Başkanı AKP'li Remzi Ergü'nün oynarken çekilmiş videosunda, silah seslerinin duyulması tepki çekti. Olayın iki yıl önce yaşandığını belirten Başkan Ergü kendini, "Asla Tasvip etmediğim silah sıkma tamamen benim kontrolüm ve bilgim dışında engel olamayacağım bir anda ve mesafede gelişmiştir. Türkü söyleyip, oyun oynadığım doğrudur. Güzel oynadığımı, sesimin güzel olduğunu da söylerler" diye savundu.
Adana'nın Tufanbeyli ilçe Belediye Başkanı AKP'li Remzi Ergü silah sesleri arasında oynarken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine Başkan Ergü, kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada videonun iki yıl önce çekildiğini belirterek, "Tufanbeyli’de bir köyün 5 km dışında, dağ başında bir arkadaşımın elma bahçesinde, 4 arkadaş olduğu halde elma toplarken tamamen doğal ve doğaçlama türkü söyleyip oynadık. Arkadan uzaktan bir arkadaş Silah sıkmış. Asla Tasvip etmediğim silah sıkma tamamen benim kontrolüm ve bilgim dışında engel olamayacağım bir anda ve mesafede gelişmiştir" dedi.
Videoda, Başkan Ergü arkadaşlarıyla eğleniyor. Görüntüde; yol kenarına çekilen bir otomobilin yanında Ergü'nün "Seni doğuran ana olsun bana kaynana" türküsünü söyleyerek oynarken görülüyor. Başkan oynarken ise silahlar sıkılıyor. Bir sosyal medya kullanıcısının yüklediği videoda, başkan şarkı söylerken bir başka kişi de havaya ateş ederek oyuna eşlik ediyor. Video bir süre sonra paylaşımı yapan kullanıcı tarafından silindi.
AKP'Lİ ERGÜ'DEN AÇIKLAMA
Videonun sosyal medyada yayılması üzerine AKP'li Ergü, şu açıklamayı yaptı:
"Bundan iki yıl önce 2019 yılı Ekim ayında Tufanbeyli’de bir köyün 5 km dışında, dağ başında bir arkadaşımın elma bahçesinde, 4 arkadaş olduğu halde elma toplarken tamamen doğal ve doğaçlama türkü söyleyip oynadık. Arkadan uzaktan bir arkadaş Silah sıkmış. Asla Tasvip etmediğim silah sıkma tamamen benim kontrolüm ve bilgim dışında engel olamayacağım bir anda ve mesafede gelişmiştir.
Kesinlikle alkol yoktur, aramızda alkol kullanan kimse de yoktur. Türkü söyleyip, oyun oynadığım doğrudur. Güzel oynadığımı, sesimin güzel olduğunu da söylerler. Dağ başında bir kaç arkadaşla birlikte, avşar ayranımızın kabarmasıyla birlikte masum bir türkü söylememizi oyun oynamamızı farklı olumsuz imalarla haberleştirmek iyi niyetli değildir.
Bu kaydı fırsat bilip olumsuz, yalan yanlış yorumlarla haberleştirerek şahsımıza saldırmayı alışkanlık haline getiren kişiler ve sayfa yöneticileri hakkında avukatım aracılığı ile hukuk önünde ve yasalar dahilinde hesaplaşmak için yasal başvurularımızı yapıyoruz. En doğru ve gerçek cevabı yargı kararlarıyla vereceğiz. Bu cahil, yalancı ve iftiracılardan alacağımız tazminatları da Tufanbeyli’de mevcut öğrencilere burs veren dernek hesabına bağışlayacağız. Saygıyla arz ederim."
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