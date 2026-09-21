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Silahın kabzasıyla vurup tekmelediler! Başakşehir'de 'alacak verecek' kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Silahın kabzasıyla vurup tekmelediler! Başakşehir'de 'alacak verecek' kavgasında kan aktı: 2 yaralı

21.09.2026 17:06:00
Güncellenme:
İHA
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Silahın kabzasıyla vurup tekmelediler! Başakşehir'de 'alacak verecek' kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Başakşehir'de parkta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken polis olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'ndeki Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen iki grup parkta buluştu.

2 KİŞİ YARALANDI

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede 2 kişi silahla yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri park ve çevresinde inceleme yaparken, olaya karıştıktan sonra bölgeden kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

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