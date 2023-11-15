Damda oynayan çocuğu öldürmüşlerdi... Birbirlerini suçladılar!

Adana'da silahlı kavga sırasında damda oynayan Suriye uyruklu Fatma el-Ahmed Risvadi'nin ölümüne neden oldukları ileri sürülen Süleyman Bayram ile İmam Gür, tutuklandı. 2 şüpheli, sorguda birbirlerini suçlarken; kurşunun hangi silahtan çıktığının belirlenmesi için tabancalar incelemeye alındı.

DHA
Yayınlanma: 15.11.2023 - 10:08
Damda oynayan çocuğu öldürmüşlerdi... Birbirlerini suçladılar!
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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi 1147. Sokak'ta 30 Ekim'de saat 14.30 sıralarında korkunç bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; husumetli 2 grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Süleyman Bayram (22) ile İmam Gür (23) , birbirlerine tabanca ile ateş açtı. Bu sırada evin damına oynayıp, sesleri duyunca sokağa bakmaya çalışan Fatma el-Ahmet Risvadi'nin (6) boynuna kurşun isabet etti. Fatma kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, 4 Kasım'da hayatını kaybetti.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI!

Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri; Süleyman Bayram, İmam Gür ile olay yerindeki boş kovanları topladığı tespit edilen arkadaşı Haşim B.'yi yakalandı.

Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramada, olayda kullandıkları tabancalar ele geçirildi. Tabancalar, Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde incelemeye alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Bayram ile Gür, sorgularında birbirlerini suçlayarak, Fatma'yı öldüren kurşunun kendi tabancalarından çıkmadığını öne sürdü.

İşlemleri sonrası Bayram ile Gür tutuklanırken, Haşim B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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