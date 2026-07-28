Cumhuriyet Gazetesi Logo
Silahla oynarken arkadaşını vurdu: 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

Silahla oynarken arkadaşını vurdu: 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

28.07.2026 12:41:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Silahla oynarken arkadaşını vurdu: 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde misafirliğe gittiği evde başından vurulan 14 yaşındaki M.İ.’nin ölümüne ilişkin soruşturmada, emekli polis dedesine ait ruhsatlı tabancayla oynarken arkadaşını kazara vurduğu belirlenen 15 yaşındaki Y.D.S. tutuklandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde 14 yaşındaki M.İ.’nin başından vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İlk değerlendirmelerde çocuğun silahla oynarken kendisini vurduğu düşünülürken, incelemelerde atışın daha uzak mesafeden yapıldığı belirlendi.

İLK DEĞERLENDİRME DEĞİŞTİ

Olay, geçen cuma günü Arifiye ilçesine bağlı Ahmediye Mahallesi’nde meydana geldi. İstanbul’da yaşayan M.İ., kardeşiyle birlikte aile dostlarının evine misafirliğe gitti.

M.İ. ile arkadaşı Y.D.S.’nin odada bulunduğu sırada evden tek el silah sesi duyuldu. Odaya giren ev sakinleri, 14 yaşındaki çocuğu kanlar içinde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan M.İ.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

ATIŞIN UZAK MESAFEDEN YAPILDIĞI BELİRLENDİ

Polis ekipleri evde inceleme yaparken, Y.D.S.’nin emekli polis dedesi F.S.’ye ait ruhsatlı tabancaya el konuldu.

Olayın ilk anlarında M.İ.’nin silahla oynarken kendisini vurduğu değerlendirildi. Ancak ekiplerin yaptığı incelemelerde atışın daha uzak bir mesafeden gerçekleştirildiği tespit edildi.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK TUTUKLANDI

Yeniden alınan ifadeler ve elde edilen bulgular doğrultusunda, Y.D.S.’nin tabancayla oynadığı sırada yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu arkadaşını vurduğu belirlendi.

 

Gözaltına alınan 15 yaşındaki Y.D.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Silahın sahibi F.S. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İlgili Konular: #sakarya #çocuk ölümü

İlgili Haberler

Adana'da kadın cinayeti: Uykusunda tabancayla katletti!
Adana'da kadın cinayeti: Uykusunda tabancayla katletti! Adana’nın Yüreğir ilçesinde H.K., boşanma aşamasında olduğu Hatice Mine K.’yi uyuduğu sırada tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yaklaşık 30 dakika sonra saklandığı adreste yakalandı.
Eski eşine 10 el ateş edip 'tabanca kazara patladı' dedi: Sanığa 28 yıl hapis talebi
Eski eşine 10 el ateş edip 'tabanca kazara patladı' dedi: Sanığa 28 yıl hapis talebi Adana'da eski eşi biyolog Dilan Öztürk'ü (33) çocuklarının gözü önünde tabancayla 10 el ateş edip yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Ali Kaplan (34) hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, "Bana hakaret etti. Sinirlenerek yanımda bulunan tabancayı çıkardım fakat Dilan'ın elime hamle yapmasıyla tabanca patladı" savunmasını yapan Kaplan hakkında, 3 ayrı suçtan 16 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası istendi.
Akaryakıt istasyonunda tartışma: 2 kardeşi tabancayla vurdu
Akaryakıt istasyonunda tartışma: 2 kardeşi tabancayla vurdu Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde akaryakıt istasyonunda aracına yakıt dolumu yapan A.T., arkasında sıra bekleyen araçtaki O.Y. ve S.Y. isimli kardeşleri çıkan tartışmada tabancayla bacaklarından vurup yaralandı. Polonya’dan geldiği belirtilen gurbetçi A.T. gözaltına alındı.