Silahla oynarken arkadaşını vurdu: 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde 14 yaşındaki M.İ.’nin başından vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İlk değerlendirmelerde çocuğun silahla oynarken kendisini vurduğu düşünülürken, incelemelerde atışın daha uzak mesafeden yapıldığı belirlendi.

İLK DEĞERLENDİRME DEĞİŞTİ

Olay, geçen cuma günü Arifiye ilçesine bağlı Ahmediye Mahallesi’nde meydana geldi. İstanbul’da yaşayan M.İ., kardeşiyle birlikte aile dostlarının evine misafirliğe gitti.

M.İ. ile arkadaşı Y.D.S.’nin odada bulunduğu sırada evden tek el silah sesi duyuldu. Odaya giren ev sakinleri, 14 yaşındaki çocuğu kanlar içinde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan M.İ.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

ATIŞIN UZAK MESAFEDEN YAPILDIĞI BELİRLENDİ

Polis ekipleri evde inceleme yaparken, Y.D.S.’nin emekli polis dedesi F.S.’ye ait ruhsatlı tabancaya el konuldu.

Olayın ilk anlarında M.İ.’nin silahla oynarken kendisini vurduğu değerlendirildi. Ancak ekiplerin yaptığı incelemelerde atışın daha uzak bir mesafeden gerçekleştirildiği tespit edildi.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK TUTUKLANDI

Yeniden alınan ifadeler ve elde edilen bulgular doğrultusunda, Y.D.S.’nin tabancayla oynadığı sırada yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu arkadaşını vurduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 15 yaşındaki Y.D.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Silahın sahibi F.S. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.