Silahla oyun faciayla bitti: 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

İzmir’in Tire ilçesinde 16 yaşındaki Yiğit Can Bişkin, evde tabancayla oynadığı sırada silahın kazara ateş aldığı iddiasıyla ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Bişkin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında evde bulunan arkadaşı Ç.K. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

SİLAH ATEŞ ALDI, KARNINDAN VURULDU

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Tire ilçesi İsmail Taşlı Caddesi’ndeki bir evde meydana geldi.

İddiaya göre Yiğit Can Bişkin, evde bulunduğu sırada tabancayla oynamaya başladı. Silahın ateş alması sonucu karnından vurulan Bişkin ağır yaralandı.

SİLAH SESİNİ KOMŞULAR DUYDU

Evden gelen silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bişkin, durumunun ağır olması nedeniyle İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Bişkin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

16 YAŞINDAKİ ARKADAŞI TUTUKLANDI

Polis ekipleri, olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için soruşturma başlattı. Olay sırasında Bişkin’in yanında bulunduğu tespit edilen 16 yaşındaki Ç.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.