Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkındaki iddianame 13 ay sonra hazırlandı

CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında yer aldığı 53 kişi hakkındaki iddianame 13 ay sonra tamamlandı. Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın liderliğinde “çıkar amaçlı suç örgütü” kurulduğu öne sürüldü.

Savcılık, Kabadayı’nın Mart 2024’te belediye başkanı seçilmesinin ardından “kendine özgü bir yapılanma kurduğunu”, ilerleyen dönemde yapılacak seçimlerde kullanılmak üzere fon oluşturmayı hedeflediğini ve bu amaçla belediyenin kamu gücünün kullanıldığını iddia etti.

Örgütün Şile’de 21 ayrı eylemde soruşturmaya konu suçları işlediği ileri sürüldü.

İddianame İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.