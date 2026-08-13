Şile Belediyesi iddianamesinde para trafiği Haluk Levent’in kardeşine kadar izlendi: ‘Rüşvet veren şüpheli’

Şile Belediyesi’ne yönelik kabul edilen iddianamede, 2024’teki 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali de suçlamalara konu oldu. Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Haluk Levent ile bu dosyadan tutuklu kardeşi Berkant Acil, arasındaki 96.3 milyon TL’lik işlem hacmi de incelenirken bilirkişi festival kapsamında Haluk Levent’e doğrudan para aktarımı tespit etmedi.

29 Haziran’dan bu yana tutuklu bulunan Berkant Acil, festival eylemi kapsamında “rüşvet veren şüpheli” olarak iddianamede yer aldı. Şile Belediyesi’nin yaptığı hizmet alımının “baştan sona kurgusal” olduğu, resmi yüklenici Sur Müzik’in “paravan” olarak kullanıldığı ve asıl amacın organizasyonu fiilen yapan Koşan Adam şirketine “haksız menfaat sağlamak” olduğu ileri sürüldü.

Raporda, belediye bütçesinden festival için 29 milyon 235 bin TL ödendiği, tanık beyanları ve mali analizler sonucunda bu tutarın yaklaşık 20 milyon 858 bin TL’lik bölümünün hizmetin fiili maliyetiyle ilgisinin bulunmadığı iddia edildi. Festival sürecinde kullanılan “hizmet alım kabul tutanağı” ile bazı sanatçılara ait “yetki belgelerinin” de gerçeğe aykırı düzenlendiği veya sahte olarak üretildiği öne sürüldü.

Soruşturmada Şile Belediyesi’nin Sur Müzik’e yaptığı festival hak ediş ödemelerinin ardından gerçekleşen para hareketleri de incelendi. Belediyeden Sur Müzik’e yapılan ödemelerin ardından para çeşitli işlemlerle şüpheliler arasında aktarıldığı iddia edildi. Savcılık, söz konusu para hareketlerinin sonunda Acil’e de para gönderildiğini belirtti. Acil ve ortağı olduğu şirketin hesaplarına ilişkin mali incelemede ise 2024-2025 döneminde yaklaşık 390 milyon TL’lik işlem hacmi tespit edildi. Bilirkişi, paranın kaynağı ve kullanım amacı konusunda “ciddi şüpheler” oluşturduğu iddiasında bulundu.

DOĞRUDAN AKTARIM ÇIKMADI

Raporda, Acil ile Haluk Levent arasında 96.3 milyon TL’lik işlem hacmi bulunduğu belirtildi. Bilirkişi, söz konusu hacmin büyüklüğünü dikkate alarak transferlerin “ticari veya borç ilişkisini aşan, fonların aile bireyleri üzerinden dolaşıma sokulması amacı taşıyabileceği” ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı. Ancak soruşturmaya konu festivalden Haluk Levent’e uzanan doğrudan bir para hareketi tespit edilemedi. D

osyanın Levent’e uzanan bir diğer ayağını ise 26 yıllık asistanı Yeliz Kaya’nın banka hesapları oluşturdu. Levent’in şahsi harcamaları ve yardım faaliyetlerine ilişkin para transferlerinde de kendi hesabının kullanıldığını belirten Kaya, bunun gerekçesini Levent’in hesaplarındaki icra işlemleriyle açıkladı. Para hareketlerinin Levent’in talimatıyla gerçekleştirildiğini söyleyen Kaya, “Levent bir dönem maddi sıkıntılar yaşadığı için tefecilere bulaştı” dedi.

Tanık listesinde Sıla Gençoğlu, Sena Şener, Can Bonomo, Erdal Erzincan, Melek Mosso Sağdıç, Gazapizm olarak bilinen Anıl Murat Acar, Atiye olarak bilinen Deniz Atiye Sebebci, Esma Ertel, Osman Murat Ertel ve Buray Hoşsöz’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda isim yer aldı.