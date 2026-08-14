Şile Belediyesi’nde 1,5 ay görev yaptı 'duydum' diyerek 15 başlıkta etkin pişmanlık ifadesi verdi

Belediye soruşturmalarında etkin pişmanlık ifadeleri ve sonradan geri çekilen beyanlar tartışılırken, Şile Belediyesi iddianamesinde de dikkat çeken bir ifade ortaya çıktı. Bir aydan kısa süre tutuklu kalan ve etkin pişmanlık ifadesi verdiği gün tahliye edilen imar danışmanı Dursun Gümüş; Ekrem İmamoğlu, Özgür Kabadayı ve çok sayıda isim hakkında çoğu duyuma dayalı olan “rüşvet” ve “usulsüzlük” iddialarında bulundu.

Şile Belediyesi iddianamesinde, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın imar danışmanı olarak görev yapan Dursun Gümüş’ün birçok kez “duyduğuma göre”, “muhtemelen”, “düşünüyorum”, “öğrendiğime göre”, “düşünüyoruz” diyerek verdiği etkin pişmanlık ifadesi geniş yer aldı.

Bir aydan kısa süre tutuklu kalan ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede “örgüt üyesi” suçlaması yöneltilen Gümüş’ün, 16 Ocak 2026’da etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından aynı gün tahliye edildiği ortaya çıktı.

Belediyede yalnızca 1,5 ay görev yaptığının altını çizen Gümüş, etkin pişmanlık ifadesinde 15 ayrı konu başlığında; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, CHP PM Üyesi Baki Aydöner ile İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten dahil çok sayıda kişi hakkında “rüşvet” ve “usulsüzlük” iddiasında bulundu.

“MUHAKKAK PAY ALMIŞLARDIR”

Gümüş’ün, görevde olmadığı tarihte bir otele “usulsüz” şekilde ruhsat verildiğini “duydum” ve “düşünüyorum” diyerek anlattığı görüldü. Belediye başkanı, başkan yardımcıları ve özel kalemi hakkında da otel sahiplerinden 3 milyon TL aldıkları iddiasında bulunan Gümüş, “Bu işin içinde olduklarını biliyorum, muhakkak ki bir pay almışlardır. Ben bu rüşveti beraber aldıklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

4 MİLYONLUK RÜŞVET İDDİASINI “GERÇEKLEŞMİŞ DİYE DUYDUM” İFADELERİYLE ANLATTI

Gümüş ifadesinin devamında “öğrendiğime göre” diyerek, Şile Belediyesi’nin Milli Emlak’tan tahsis aldığı Akçakese sahilinin işletilmesine ilişkin sözleşmenin 2024 yerel seçimlerinin ardından yenilenmesi için Özgür Kabadayı’nın işletmecilerden 4 milyon TL istediğini öne sürdü. Gümüş daha sonra, “Bu rüşvet konusu 2024 yılı sonlarına doğru gerçekleşmiş diye duydum” diye ekledi.

“MUHTEMELEN GELİRİ PAYLAŞIYORLARDIR”

Bir başka olayla ile ilgili de “yolsuluklar olduğunu duyduğunu” söyleyen Gümüş, Ağva’daki otoparkın kiralama yapılmadan bağlantılı kişilere işletildiğini öne sürdü. Gümüş, Mercanköşk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Ersoy ile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, herhangi bir somut bilgi aktarmadan, “Çok muhtemelen de elde ettikleri geliri paylaşıyorlardır” iddiasında bulundu.

“YİNE DUYDUĞUMA GÖRE” DİYEREK İMAMOĞLU HAKKINDA İDDİALARDA BULUNDU

Gümüş, tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu hakkında da “yine duyduğuma göre” diyerek çeşitli iddialarda bulundu. CHP’li belediyelerin, İmamoğlu’nun talimatı ile su tedarikini İBB iştiraki Hamidiye Su üzerinden yaptığını, Şile Belediyesi’nde ise mevcut bayi yerine CHP İlçe Başkan Yardımcısı Sinan Engel’e yeni bir şirket kurdurulduğunu öne sürdü.

Gümüş, Şile Belediyesi’nde bir rüşvet çarkı oluşturulduğunu öne sürerek bir iddiada daha bulundu ve “Çok muhtemelen bunların topladıkları paraların bir kısmı İBB üzerinden İmamoğlu'na gönderiliyordu” dedi.

“KABADAYI’YA ‘YOLUNUZDASINIZ’ DEDİM, ‘KANUNSUZ Bİ İŞ YAPMIYORUM’ DEDİ”

Bir başka olayda ise Rolex saat ve para iddialarını da “duydum” diyerek anlatan Gümüş, “Ruhsatın ayarlanması için Aras Aslan'a 2.000.000 TL değerinde Rolex saat hediye ediliyor, yine belediye başkanı Özgür Kabadayı'ya da saat hediye edilmek isteniyor ayrıca Aras Aslan'a saat dışında bir miktarda para verildiğini duydum” dedi.

Bu iddiayı Özgür Kabadayı’dan duyduğunu öne süren Gümüş, “Ruhsat işinin hukuken bir problem olmadığını Zeynep'in söylediğini, bunun üzerine kendisinin de ‘ruhsatı hallederiz o zaman’ dediğini, bunun karşılığında Aras Aslan'a Rolex saat hediye edildiğini, kendisine de Rolex saat hediye edilmek istendiğini fakat kendisinin kabul etmediğini, hatta Aras'ın ofisinde bir miktar parayı da gördüğünü söyledi. Bende kendisine ‘maşallah yolundasınız’ diyerek cevap verdim. Özgür Kabadayı'da ‘kanunsuz bir iş yapmıyorum, adam saat hediye etmiş, zaten ben saati kabul etmedim’ dedi” şeklinde ifade verdi.

“GEÇMİŞ YILLARDA AK PARTİ ÜYESİYDİM”

Gümüş, etkin pişmanlık ifadesinde geçmiş yıllarda AKP üyesi olduğunu ve yönetim kurulunda görev aldığını da dile getirerek, “Daha sonra Ordulular Derneğinin başkanı oldum. Sonrasında STK başkanının bir siyasi partinin üyesi olmaması gerektiği yönünde dernek üyelerinden talep gelmesi sebebi ile Ak Parti üyeliğimden istifa ettim. Ak parti üyeliğimden sonra hiç bir partiye üye olmadım” dedi.