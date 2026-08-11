Şile Belediyesi soruşturması: Özgür Çelik'in dosyası ayrıldı

Şile Belediyesi soruşturmasında etkin pişmanlık ifadesi veren dönemin Belediye Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz, daha önce verdiği ifadesinde dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in talimatıyla belediyelerden parti örgütlerinin giderleri için para istendiğini öne sürmüştü. Savcılığın, bu beyanlar üzerine Çelik ve İl Başkan Yardımcısı Hasan Tozkoparan hakkındaki “rüşvet” suçlamasına ilişkin dosyayı Şile Belediyesi soruşturmasından ayırdığı ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu 53 kişi hakkında 13 ayın ardından hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Şile Belediyesi Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz, 7 Kasım 2025’te savcılığa verdiği etkin pişmanlık ifadesinde, dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in talimatıyla CHP’nin kazanamadığı ilçelerdeki parti örgütlerinin giderleri için belediyelerden aylık 100 bin TL istendiğini öne sürmüştü.

Kaçmaz, paraların Anadolu Yakası’nda İl Başkan Yardımcısı Hasan Tozkoparan tarafından toplandığını iddia etmiş, Haziran 2025’e ilişkin 100 bin TL’yi Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’dan nakit olarak alarak Tozkoparan’a teslim ettiğini öne sürmüştü.

DOSYALARI AYRILDI

Savcılık, Özgür Çelik ve Hasan Tozkoparan hakkındaki “rüşvet almak” suçlamasına ilişkin dosyanın ayrılmasına karar verdi. Kararda, iki isim hakkındaki dosyanın Şile Belediyesi soruşturmasıyla “hukuki ve fiili irtibatının bulunmadığı” belirtildi.