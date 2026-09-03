Silivri açıklarında gemi faciası: 10 kişi kayıp, aramalar 24 saati aştı!

Silivri açıklarında dün gece meydana gelen gemi kazasında batan “Tuğberk İmamoğlu” isimli kuru yük gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

Kaza, Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana geldi. Kocaeli’den Aliağa’ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki “Alsu” isimli tanker ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye giden “Tuğberk İmamoğlu” isimli kuru yük gemisi çarpıştı.

10 MÜRETTEBATTAN HABER ALINAMIYOR

Çarpışmanın ardından “Tuğberk İmamoğlu” isimli kuru yük gemisi battı. Gemide bulunan 10 mürettebatla iletişim kesildi.

Arama-kurtarma çalışmalarında 24 saat geride kalırken, mürettebata ulaşılması için çalışmalar sürdürülüyor.

HAVADAN, DENİZDEN VE SU ALTINDAN ARANIYOR

Silivri’de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından oluşturulan kriz merkezinden takip edilen çalışmalara Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Silivri Belediyesi ve Kızılay ekipleri katılıyor.

Arama faaliyetlerinde 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve Deniz Kuvvetleri’ne ait su altı arama gemisinin görev yaptığı belirtildi.

Kayıp mürettebatın aileleri ve yakınlarının da bölgedeki bekleyişi sürüyor.