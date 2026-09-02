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Silivri'de 2 gemi çapıştı! 'Tuğberk İmamoğlu' gemisindeki kayıp denizcilerin isimleri belli oldu

Silivri'de 2 gemi çapıştı! 'Tuğberk İmamoğlu' gemisindeki kayıp denizcilerin isimleri belli oldu

2.09.2026 15:41:00
Güncellenme:
DHA
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Silivri'de 2 gemi çapıştı! 'Tuğberk İmamoğlu' gemisindeki kayıp denizcilerin isimleri belli oldu

Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında ALSU ile çarpışmasının ardından battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 personelin kimlikleri belli oldu. Kaptan Yaşar Kayhan’ın da aralarında bulunduğu mürettebatın isimleri açıklanırken, kayıp personeli arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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Marmara Denizi, Silivri açıklarında çarpışan ve battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan personelin isimleri belli oldu.

Silivri açıklarından sabah saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Kocaeli'den İzmir Aliağa’ya giden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadenizereğli’ye seyir halinde olan Türk Bayraklı Tuğberk İmamoğlu aldı gemi çarpıştı.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Tuğberk İmamoğlu adlı gemideki personelin kimlikleri belli oldu.

Buna göre gemide, Yaşar Kayhan (Kaptan), Rahmi Temel (1. Zabıt), Atakan Alagöz (3. Kaptan), Aydın Demirci (Başmakinist), Gencer Aydın (2. Makinist), Eyüp Enes Cesur (Yağcı), Nidai Duman (Güverte Lostromosu), Nacican Keskin (Usta Gemici), Onuralp Demir (Gemici), Abdülbaki Mirzaoğlu (Aşçı) bulunuyordu.

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