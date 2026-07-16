Silivri'de ‘Geçim, Özgürlük, Adalet, Seçim’ yürüyüşü... Özgür Çelik: 'AK Parti yargısının kararlarının arkasına saklanarak...'

CHP İstanbul İl Başkanlığı, "Geçim, Özgürlük, Adalet, Seçim" sloganıyla Silivri'de yürüyüş düzenledi. Burada konuşan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, butlan yönetiminin görevden alma kararlarına tepki göstererek “Demokratik yollarla seçilemediniz. Şimdi AK Parti yargısının kararlarının arkasına saklanarak CHP’yi dizayn etmek istiyorsunuz“ dedi.

"Geçim, Özgürlük, Adalet, Seçim" sloganıyla gerçekleşen yürüyüşlerin yeni adresi Silivri oldu. CHP İl Başkanı ile birlikte yürüyen CHP’liler "Özgür İstanbul, özgür Türkiye", "Hak, hukuk, adalet", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek", "Faşizme karşı omuz omuza", "Kayyumlar gidecek biz kalacağız" sloganlarıyla yürüdü.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Özgür Çelik, mutlak butlan kararıyla. CHP’ye atanan Kılıçdaroğlu MYK’sının görevden alma kararlarına tepki göstererek, “Türkiye’de her gün neden il başkanlarını görevden alıyorsunuz? Hadi kurultayla ilgili dava var. Seçilmiş kadın kolu başkanınında, il başkanından, gençlik kolları başkanından ne istiyorsunuz? Çünkü şöyle bir derdiniz var. Kurultayla göreve gelmediniz, kongreleri kaybettiniz. Demokratik yollarla seçilemediniz. Şimdi AK Parti yargısının kararlarının arkasına saklanarak CHP’yi dizayn etmek istiyorsunuz” diye seslendi.

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