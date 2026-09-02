Silivri’de gemi kazası… İstanbul Valisi Davut Gül: ‘Kaybolan 10 mürettebat var, şu an ona yoğunlaştık’

Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki Alsu tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye seyreden rulo saç yüklü Tuğberk İmamoğlu gemisi 03.00 sıralarında Silivri'nin 18 mil güneyinde çarpıştı. Olayda Tuğberk İmamoğlu gemisi yaklaşık 800-900 metre derinliğin bulunduğu bölgede batarken, 10 kişilik mürettebatı kayboldu.

Bölgede havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları gün boyunca devam ederken, yük gemisinin can kurtarma filikası ilk saatlerde boş vaziyette bulundu.

Silivri açıklarında sabaha karşı yaşanan gemi kazasında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmaları devam ederken İstanbul Valisi Davut Gül, akşam saatlerinde kriz merkezinde bir açıklama yaptı. Gül, tüm imkanların seferber edildiğini belirterek kısa sürede sonuç almayı beklediklerini söyledi.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklaması şöyle:

"Evet bugün üzücü bir olaya şahitlik ettik. İki gemimiz maalesef Türk bayraklı iki gemimiz çarpıştı. Silivri'ye yaklaşık 18 mil uzaklıkta olay yeri. Bunun neticesinde de gemilerimizden biri battığını düşünüyoruz. Bunun neticesinde de içerisinde bulunan 10 (denizciden) haber alamıyoruz. Olayın ilk anından itibaren sahil güvenlik, kıyı emniyeti, deniz kuvvetlerimiz, AFAD, Kızılay bütün kurum ve kuruluşlarımız gerek karada gerekse de denizde çalışmalara başladı. Şu an denizde arama faaliyetlerinde bulunan 18 tane yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, bir uçak, bir de denizin altında da arama yapan deniz kuvvetlerine ait gemimiz var.

"İNANIYORUM Kİ KAYIP MÜRETTEBATLA İLGİLİ KISA SÜREDE BİLGİ ALINIR"

Tabii derinliğin çok fazla olduğunu biliyoruz. Yaklaşık 800 metre, 900 metre, yer yer 1 kilometreye varan derinlik var. Bunun neticesinde de aramanın, taramanın çok kolay olmadığını biliyoruz. Devletimizin, milletimizin bütün imkanları seferber edilmiş. İnanıyorum ki çok kısa süre içerisinde gemiyle ilgili, mürettebatla ilgili bilgiler alınır. Burada da kaymakamlığımızın koordinasyonunda kurum ve kuruluşlarımızın destekleriyle mürettebat akrabaları, yakınları, hemşehrilerimiz, merak edenler, basın mensupları, herkese bilgi veren, hizmet veren bir yapımız oluştu. Aynı zamanda Silivri Başsavcılığımız olayla ilgili adli süreci takip ediyor. Milletimizin, milletimize geçmiş olsun. Yakınlarına geçmiş olsun"

"DELİLLER, ELEKTRONİK KAYITLAR ELDE"

Vali Gül, soruşturmanın seyrine ilişkin bir soruya "Kazanın oluş şekliyle ilgili kusurun kimde olup olmadığı ileriki süreçte belli olur. Zaman zaman da sizleri bilgilendirirler" diye yanıt verdi.

Gül, kazaya karışan tankerin kaptanı ve diğer ilgililerin ifadeleriyle ilgili soruyu ise "Efendim o süreç devam ediyor. Bu işin teferruat boyu. Ortada bir kaza var. Dolayısıyla da kazada ikisi haksız da olsa, biri haksız da olsa ya da hiçbiri haksız olmasa da sonuçta kaybolan bir gemi ve kaybolan 10 mürettebat var. Şu an ona yoğunlaştık. Diğerinde deliller elde. Her şeyin elektronik kayıtları var. Savcılığımız bu anlamda hassas bir soruşturma süreci takip ediyor. Sayın bakanlarımız süreci takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda hem bakanlarımıza hem bizlere talimatları var. Süreç kendi mecrasında devam ediyor" diye yanıtladı.