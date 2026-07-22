Silivri’de gölette şüpheli ölüm

Olay, Silivri ilçesi Selimpaşa Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, arkadaşıyla göl kenarına gelen Nikita Taşdemir, beraber geldiği şahsın iddiasına göre serinlemek için girdiği gölde boğularak hayatını kaybetti.

Şahıs, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye dalgıç ekipleri, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yapılan ilk incelemenin ardından Nikita Taşdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Göl kenarına beraber geldiğini ifade eden arkadaşı ise jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Nikita Taşdemir’in kesin ölüm nedeninin ise yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.