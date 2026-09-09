Silivri’de ‘İmamoğlu’na maç yasağı’ gündeme gelmişti… Başsavcılık’tan yanıt geldi!

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer İBB davası tutuklularının da bulunduğu cezaevlerinde bu sezon Süper Lig maçlarının takip edilmesine izin verilmediği iddialarını Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yalanladı.

Başsavcılık, Süper Lig maçlarının izlenilmesinin engellenmediğini, uygulamanın beIN SPORTS’un cezaevlerine yönelik aboneliğini ticari statüye dönüştürmesi ve yeni abonelik için çoğunluk talebi oluşmamasından kaynaklandığını iddia etti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması şöyle oldu:

“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü yargılaması kapsamında tutuklu bulunan kişilerin, Marmara Ceza İnfaz Kurumunda Süper Lig maçlarını izlemelerinin engellendiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Ceza infaz kurumlarında hâlihazırda 50 televizyon kanalı ücretsiz olarak izlenebilmektedir.

Süper Lig maç yayınlarına ilişkin abonelik bedeli bugüne kadar hükümlü ve tutukluların emanet para hesaplarından elde edilen temettü gelirleriyle karşılanmıştır. beIN SPORTS’un ceza infaz kurumlarına yönelik aboneliği ticari statüye dönüştürmesi nedeniyle 2026-2027 sezonu abonelik bedelinin bu kaynaktan karşılanması mümkün olmamış; ayrıca hükümlü ve tutukluların çoğunluğundan yeni abonelik yönünde talep gelmemiştir.

Dolayısıyla yaşanan durum herhangi bir kişi veya gruba yönelik özel bir uygulamadan değil, abonelik statüsündeki değişiklik ve çoğunluk talebi bulunmamasından kaynaklanmaktadır.”