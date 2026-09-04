Silivri’de kayıp 10 mürettebat için umutlu bekleyiş: 'Umudumuz kayıp filika'

Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp 10 mürettebatını arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli gemi, önceki gün saat 03.00 sıralarında başka bir ticari gemiyle çarpışmasının ardından batmıştı.

Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamazken, ailelerin kıyıdaki endişeli bekleyişi sürüyor.

“HÂLÂ CANLI BULUNACAKLARINA İNANCIMIZ VAR”

Geminin aşçısı Abdülbaki Mirzaoğlu’nun kardeşi Hasan Mirzaoğlu, arama kurtarma çalışmalarının 24 saat boyunca devam ettiği bilgisini aldıklarını söyledi.

Mirzaoğlu, umutlarını koruduklarını belirterek şöyle konuştu:

“Aldığımız bilgiye göre arama kurtarma çalışmaları 24 saat devam ediyor. Şu ana kadar bizi üzecek bir haber almadık, hala canlı bulunacağına inancımız var. Devlet büyüklerimizin de bu süreçte üstün bir caba gösterdiğini biliyoruz. Bir filikanın kayıp olduğunu biliyoruz, bu nedenle hala canlı olarak dönebileceklerini düşünüyoruz. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz.”

“BABAMLA BİR GÜN ÖNCE KONUŞTUK”

Abdülbaki Mirzaoğlu’nun oğlu Mahsum Mirzaoğlu ise kazayı televizyondaki haberlerden öğrendiğini söyledi.

Babasıyla kazadan bir gün önce konuştuğunu belirten Mirzaoğlu, “Herhangi bir olumsuzluktan bahsetmedi bize. Şu anda da güzel bir haber için bekliyoruz. Umudumuzu kaybetmiyoruz, dik durmaya çalışıyoruz” dedi.

“BİR FİLİKA HÂLÂ KAYIP”

Ailenin umudunu kayıp olduğu belirtilen filikaya bağladığını anlatan Mahsum Mirzaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bir filika hala kayıp. Şirketle konuştuğumuzda o filikanın patlayarak denize düşmemesi imkansız dedi. O nedenle umutla bekliyoruz.”

“KAZA HABERİNİ ANNEMDEN ALDIM”

Kayıp mürettebattan Nidai Duman’ın kızı Süreyya Keleş de babasıyla kazadan bir gün önce görüştüğünü ve konuşmalarında herhangi bir olumsuzluktan söz etmediğini anlattı.

Keleş, yaşadıklarını şöyle aktardı:

“Kazanın bir gün öncesinde konuştuk ve bana İstanbul’a geldiklerini söyledi. Konuşmamızda herhangi bir olumsuz olmadığını da söyledi. Genelde telefonunu kapatırdı ama İstanbul’a geldikleri için artık sorun olmayacağını, sürekli açık olacağını söyledi.”

Kaza haberini annesinden aldığını belirten Keleş, ailesinin daha sonra gemi şirketiyle iletişime geçtiğini söyledi.

Keleş, “Bizlere şirketten de ‘Bizimde bilgimiz yok, siz ne biliyorsanız bizde onu biliyoruz’ denildi. O anda gerçekten kaza yaptığımızı anladık” ifadelerini kullandı.