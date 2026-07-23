Silivri'de site toplantısında 'aidat' kavgası: 3 yaralı

Olay, 18 Temmuz Cumartesi akşamı saat 22.00 sıralarında Çanta Mahallesi'ndeki 481 dairenin bulunduğu sitede meydana geldi. Site toplantısı sırasında konu aidatlara gelince tartışma başladı.

Site sakinlerinden biri konuşma yapan kişiye 'Sen bu siteyi ayrıştırdın' diyerek tepki gösterdi. Tartışma kavgaya dönüştü. Tekmeli yumruklu kavga sırasında taraflar birbirlerine sandalyelerle saldırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 YÖNETİCİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgada 3 kişi yaralandı.Yaralılar kendi imkanlarıyla Silivri Devlet Hastanesi'ne giderken, jandarma kavgayı başlattığı iddia edilen site yöneticilerinden 2 kişiyi gözaltına aldı. İfade işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen 2 site yöneticisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstişare toplantısının kavgayla sonuçlanmasınn ardından bazı daire sahipleri site önündee biraraya gelerek basın açıklaması yaptı. Açıklamada site sakinleri toplantıdaki taleplerini dile getirdi.

'OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI TALEBİNDE BULUNDUK'

Daire sahiplerinden Ömer Akkurt, "Buradaki uygunsuz düzene karşı insanların isyanıdır. Konuşmak isteyen insanları susturmaya çalışıyorlar. Burada olan hiçbirşeyin kanunda yeri yoktur. En son alınan Kat mülkiyeti kanununu uygulamıyorlar; uygulamak istemiyorlar. Kat maliklerinin almak istedikleri aidat belirlemelerini kabul etmiyorlar. Ben yaptım oldu diyorlar. Bu olaya el atılmasını istiyoruz. Devletin aldığı son karar 22 Mayıs 2026'da alınan kat mülkiyet kanununa karşı geliyorlar. Biz bunları uyardık, olağanüstü toplantı talebinde bulunduk. Bu talep kabul edilmedi. Burada çıkan fiyatlar insanları mağdur ediyor. 2 ay içerisinde kısa bir sürede bin 150 liradan, bin 500 liraya çıkarıldı. Yetmedi, 11 bin 250 lira ve 130 bin lira ek gider. Bunların kararını verecek kişiler bizleriz." dedi.

'GENEL KURUL KARARINI UYGULAMIYOR'

Başka bir site sakini ise, " 11 bin 250 lira parayı gelip de öderim dediğim zaman, bana Yahya Bey 'Kolunda bilezikler var ya bozdur da ver dedi' diye konuştu. Diğer bir site sakini Seyit Naci Ertürkoğlu, ''Bu arkadaş bunların kabul edilmeyeceğini bildiği için kesinlikle Genel Kurul Kararını uygulamıyor. Bunu aidatlarda da gösterdi. Olağanüstü toplantı yapılması gerekirken, olağanüsü karar alınması gerekirken 'Ben topantı yapmayacağım' bin 150 liralık aidatımızı bin 500 lira yaptı. " diye konuştu.

'DAİRE SAKİNLERİNİ BİZE KARŞI KIŞKIRTMAYA ÇALIŞTI'

Site sakinlerinden Adem Altıner ise, ''Whatshapp grubuna çeşitli hakaretlerde bulunarak, bizler için 'Güruh', '3-5 kişi', 'İşe yaramayan kişiler' cümleleirini kullanarak bizleri değersiz gibi göstererek diğer daire sakinlerini, bizlere karşı kışkırtmaya çalıştı. Ömer arkadaşımıza diğer daire sakinlerini kışkırtmaya çalıştı. Bu kavga bunun sonucunda oldu. Dün akşam toplandık, toplantıda biz sorularımızı sormaya başlayınca 17 Mayıs ilk Genel Kurul yapıldı burada. Usulsuz bir Genel Kurul bu. Tebligat kanuna uyulmadan, Kurulda Yahya Bey resmi olmadan kazandı; çünkü burada bir çoğunluk yok. Avukatıda vardı, birçok duruma engel oldu. Aynı zamanda orada alınan kararların hepsinin resmini çektik. Tabi bu durum Yahya bey'in hesabında yoktu. Daha sonra kendi kafasına göre bir bütçe hazırlayıp insanların karşısına Olağanüstü Genel Kurul diye, imzalattırmak için dairelere evrak göndermeye başladı. Kendisine telefon ettim, 'Bu şekilde olmaz, siz resmi olarak yönetici değilsiniz. Bu kadar kişiyle seçim olmaz, sizden ricam insanları toplayın bu insanları dinleyin sizin yaptığınız işler usulsuzdur.' dedim Bugün kendisine söylemiş olsak bile Yahya Bey 'in kendisi buna itiraz edecek. Yahya Bey ise bana 'Bu gibi usulsüzlükler olur' dedi bana " diye konuştu.