Silivri'de tarlada yangın: Alevler geniş alana yayıldı!

Silivri Akören Mahallesi’nde bulunan bir tarlada yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alanı yayıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerime olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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Silivri Akören Mahallesi’nde bulunan bir tarlada yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alanı yayıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerime olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.