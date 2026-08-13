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Silivri'de tarlada yangın: Alevler geniş alana yayıldı!

Silivri'de tarlada yangın: Alevler geniş alana yayıldı!

13.08.2026 15:47:00
Güncellenme:
DHA
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Silivri'de tarlada yangın: Alevler geniş alana yayıldı!

İstanbul Silivri'de tarlada başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Silivri Akören Mahallesi’nde bulunan bir tarlada yangın çıktı.

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Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alanı yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerime olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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