Silivri’deki gemi kazasına neden olduğu iddia edilen firmadan açıklama: ‘Teknik arıza bulunmuyor’

Marmara Denizi Silivri açıklarında M/T ALSU isimli tanker ile M/V TUĞBERK İMAMOĞLU isimli kuru yük gemisinin çarpışmasıyla meydana gelen deniz kazasının ardından, M/T ALSU gemisinin bağlı olduğu donatan firma vekili Aslan&Partners Hukuk Bürosu yazılı bir kamuoyu açıklaması yayımladı.

"MANEVRA KABİLİYETİNİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK HİÇBİR TEKNİK ARIZA BULUNMUYOR"

Açıklamada, kaza sonrasında irtibat kesilen M/V TUĞBERK İMAMOĞLU mürettebatının sağ salim bulunmasının en öncelikli husus olduğu belirtilerek denizcilerin ailelerinin üzüntüsünün paylaşıldığı ifade edildi.

M/T ALSU’nun tüm bayrak ve klas sertifikalarının eksiksiz, denize ve yola elverişliliğinin tam olduğunu vurgulayan firma, kaza öncesinde gemide seyri veya manevra kabiliyetini olumsuz etkileyecek herhangi bir teknik arızanın bulunmadığını söyledi.

Geminin kaza anında Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) ile irtibat halinde olduğu ve manevrasını VTS talimatları doğrultusunda gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada; kamuoyuna yansıyan kesit halindeki telsiz konuşmaları üzerinden kusur atfedilmesinin doğru olmadığı, olayın tüm seyir, radar ve teknik kayıtlarla birlikte bütünsel değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği de bildirildi.

TELSİZ KONUŞMALARINDA NE VARDI?

Silivri açıklarında çarpışan Tuğberk İmamoğlu ve ALSU gemilerinin kaptanları arasındaki telsiz

görüşmeleri ortaya çıkmıştı. Telsiz kayıtlarında Tuğberk İmamoğlu’nun kaptanının, ALSU gemisine yön değiştirmesi için uyarıda bulunduğu duyulmuştu.

Tuğberk İmamoğlu’nun kaptanı şu ifadeyi kullanmıştı:

“Alsu, iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştim”

ALSU’nun kaptanı ise bu uyarıya şöyle karşılık vermişti:

“Tuğberk İmamoğlu, tamam tamam”

M/T ALSU DONATAN VEKİLİNİN RESMİ AÇIKLAMA METNİ

M/T ALSU donatan vekili tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KAMUOYUNA DUYURU

2 Eylül 2026 tarihinde, müvekkilimizin donatanı olduğu Türk bayraklı M/T ALSU isimli tanker ile M/V TUĞBERK İMAMOĞLU isimli kuru yük gemisi arasında Marmara Denizi’nde, Silivri açıklarında son derece üzücü bir deniz kazası meydana gelmiş ve çatma hadisesi sonrasında M/V TUĞBERK İMAMOĞLU gemisi ve mürettebatı ile irtibat kesilmiştir.

Bu aşamada en önemli husus, M/V TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemide görev yapan denizcilerimize ulaşılmasıdır. Denizcilerimizin sağ salim bulunmalarını içtenlikle temenni ediyor, ailelerinin endişe ve üzüntülerini paylaşıyoruz.

M/T ALSU Türk bayraklı bir tanker olup ilgili tüm bayrak ve klas sertifikaları tam, eksiksiz ve geçerlidir. Geminin denize, yola ve yüke elverişliliği tamdır. Kaza öncesinde geminin emniyetli seyrini veya manevra kabiliyetini etkileyebilecek herhangi bir teknik arıza veya eksikliğe ilişkin bir tespit bulunmamaktadır.

Kazanın hemen ardından M/T ALSU, yetkili makamlarla tam bir iş birliği içerisinde hareket etmiş, çatma hadisesini derhal ilgili makamlara rapor etmiş ve yetkili makamlarca yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarına hadisenin ilk anından itibaren katkıda bulunmuştur. Müvekkilimiz süreci ilk andan itibaren yakından takip etmekte ve ilgili makamların çalışmalarına gerekli desteği sağlamaktadır.

Mevcut seyir ve haberleşme kayıtlarına göre M/T ALSU, kaza öncesinde Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) ile irtibat hâlinde bulunmakta ve trafik ayırım düzeni içerisindeki karşıya geçiş manevrasını yine VTS talimatları doğrultusunda gerçekleştirmekteydi. Bu husus gemideki ECDIS kayıtları ile de sabittir.

Şu ana kadar incelenebilen seyir, haberleşme ve diğer teknik kayıtlar, müvekkilimizin gemisi M/T ALSU bakımından herhangi bir kusura işaret etmemektedir. Bununla birlikte, kazanın kesin oluş şekli ve tarafların sorumluluğu ancak VTS kayıtları, ECDIS kayıtları, AIS verileri, radar görüntüleri, VDR kayıtları, telsiz görüşmeleri ve diğer tüm delillerin birlikte incelenmesi sonucunda belirlenebilecektir.

Bu nedenle, kamuoyuna yansıyan telsiz konuşmalarının münferit kesitlerinden hareketle herhangi bir taraf bakımından kusur sonucu çıkarılması teknik ve hukuki açıdan doğru değildir. Olayın bütünü; gemilerin rota, sürat, seyir ve manevralarıyla birlikte değerlendirilmelidir.

Kazaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiş ve ilgili seyir, radar, haberleşme ve diğer kayıtların incelenmesine başlanmıştır. Bu kapsamda M/T ALSU üzerinde de gerekli adli incelemeler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Silivri ve Ambarlı Bölge Liman Başkanlıkları nezdindeki idari tahkikat da devam etmektedir.

Bu üzücü deniz kazasının meydana geliş biçiminin, devam eden adli ve idari soruşturmalar ile teknik ve hukuki bilirkişi incelemeleri sonucunda objektif biçimde ortaya çıkarılacağına ve maddi gerçeğe ulaşılacağına inancımız tamdır.

Soruşturmanın gizliliği ve selameti gözetilmek kaydı ile doğrulanmış yeni gelişmeler oldukça kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

M/T ALSU Donatanı adına

Vekili

ASLAN&PARTNERS HUKUK BÜROSU"