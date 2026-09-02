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Silivri gemi kazasında son durum ne? Kayıp 10 denizci bulundu mu?

Silivri gemi kazasında son durum ne? Kayıp 10 denizci bulundu mu?

2.09.2026 19:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Silivri gemi kazasında son durum ne? Kayıp 10 denizci bulundu mu?

İstanbul Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi battı. Peki, Silivri gemi kazasında son durum ne? Kayıp 10 denizci bulundu mu?
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Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2 Eylül Çarşamba günü Alsu isimli tanker ile Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi çarpıştı. Çarpışmanın ardından yaklaşık 11 dakika içinde battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu'ndaki 10 denizciyle iletişim kurulamadı. Peki, Silivri gemi kazasında son durum ne? Kayıp 10 denizci bulundu mu?

SİLİVRİ'DEKİ GEMİ KAZASINDA SON DURUM NE?

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli’den Aliağa’ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli’ye intikal eden Türk Bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpıştı. ALSU isimli gemide bir hasar bulunmadığı öğrenilirken, TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamadığı ve bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam ettiği bildirildi.

KAYIP DENİZCİLERİN İSİMLERİ BELİ OLDU

Silivri açıklarındaki gemi kazası 10 kişilik kayıp mürettebatın isimleri belli oldu

Nidai Duman

Aydın Demirci

Abdülbaki Mirzaoğlu

Gencer Aydın

Eyüp Enes Cesur

Onuralp Demir

Yaşar Kayhan

Nacican Keskin

Rahmi Temel

Atakan Alagöz

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