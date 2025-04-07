Silivri'ye iki katlı yeni bina yapılacak

Yayınlanma: 07.04.2025 - 10:46

Güncelleme: 07.04.2025 - 10:51

Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne 832 metrekarelik iki katlı yeni bir bina yapılacak.

Nefes gazetesinden Nisanur Yıldırım'ın haberine göre cezaevinin 15 Kasım 2024’te düzenlediği “832 metrekare iki katlı prefabrik bina yapımı işi” ihalesini Erkkam Mühendislik ve İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi kazandı.

Sözleşme bedeli 9.9 milyon TL olan ve 21/c pazarlık usulü yapılan ihaleye göre, prefabrik bina Marmara Ceza İnfaz Kurumları Lojmanları Bölgesi'ne yapılacak.

8 Mayıs’ta bitirilmesi öngörülen binanın hangi amaçla kullanılacağı ise açıklanmadı.

Silivri’ye yeni binayı yapacak olan Erkkam Mühendislik, bugüne dek kamudan 108.1 milyon TL ihale aldı.

Şirketin aldığı ihaleler arasında birçok yol ve bina yapımı bulunuyor.

2 KATLI PREFABRİK BİNA

Yeni adıyla Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nün kapasitesi 11 bin kişi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun 2019 yılında cezaeviyle ilgili hazırladığı raporda ise mahkum sayısının 22 bin 781 olduğu belirtildi. Silivri’de yer sıkıntısı yaşandığı mahkumların yerlerde yattığı sık sık dile getiriliyor.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK CEZAEVİ KAMPÜSÜ

2008’de açılan cezaevinin toplam yüzölçümü 1.035.247 metrekare. Tutuklu ve hükümlülerin kaldığı alan ise 437 bin metrekare. Kampüste 8’i yüksek güvenlikli L Tipi, bir de T tipi olmak üzere 9 kapalı, 1 de açık cezaevi var. Toplam 10 cezaevinden oluşan Marmara Cezaevi, Avrupa’nın ise en büyük cezaevi biliniyor.

Marmara Cezaevi'nde CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’li belediye başkanları Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Rıza Akpolat, Ahmet Özer, Gezi hükümlüleri Can Atalay, Tayfun Kahraman, Osman Kavala, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile birçok siyasi tutuklu bulunuyor.