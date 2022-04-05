Simitçiler birbirine girdi: Art arda kafasına vurdu
Fatih'teki handa iki simitçi arasında kavga yaşandı. Simitçinin satış bölgesine girdiği için diğer simitçiye saldırdı ve tepsisini dağıttı.
Fatih Tahtakale’deki handa geçen hafta, sabah saatlerinde simitçi, başka bir simitçinin kendi bölgesine gelerek simit sattığını gördü. Kendi tablasını bırakan simitçi, bölgesine giren diğer simitçiyi art arda kafasına vurarak darbetti.
Simitleri yere dökülen simitçi ise kendini korumaya çalıştı.
Araya esnafın girmesiyle simitçiler ayrılarak olay yerinden uzaklaştı.
O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Esnaf Ali İmrakçı o anları şöyle anlattı:
"- Biri aşağıdan diğeri de yukarıdan geliyordu. Herkes rızkını, ekmeğini yer dediler birbirlerine. O anda ağız dalaşı oldu, birbirlerine girdiler. Buraya sürekli gelen simitçiler, bölge kavgasına tutuştular. Esnaf sonra ayırdı."
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