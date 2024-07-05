Sinan Ateş cinayetinde ara karar günü

Yayınlanma: 05.07.2024 - 09:35

Güncelleme: 05.07.2024 - 10:04

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davası kapsamında tutuklu 22 sanığın Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kampüsü’nde yargılanması sürüyor.

Davanın ilk duruşmalarında tüm sanıklar, şikâyetçiler ve avukatlar ifadelerini verdi. Bugünkü duruşmada tanıklar dinlenecek.

09:20 - TANAL DIŞARI ÇIKARILDI

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, dünkü duruşmanın sonunda mahkeme başkanı ile tartışması nedeniyle duruşma salonundan çıkarılmıştı. Tanal, bugünkü duruşmaya da katıldı. Mahkeme başkanı; duruşma başlamadan 3. duruşmada yaptığı “siyasilerden itiraz gelirse davaya siyasi müdahale sayılıp dışarı çıkarılacaktır” uyarısına atıf yaparak, Tanal’ı dışarı çıkardı.

09:36 - İLK TANIK DİNLENDİ: PLAKA BANTLIYDI

Duruşmada dinlenen ilk tanık motokurye Yusuf Mert, ifade verdi. Mert, siparişe giderken sanık Eray Özyağcı ve Vedat Balkaya’ya denk geldiğini belirterek, “Onlarda da motor vardı. Süren kişide kask vardı ancak yolcuda kask yoktu. Plakada 35 E yazıyordu diğer kısmı bantlıydı. Daha sonra Konya yoluna çıktılar. Silah sesi duymadım” dedi.

AYŞE ATEŞ MHP'Lİ İSİMLERİ AÇIKLADI: KAPI KAPI GEZİP KİRALIK KATİL ARADILAR

Mahkemenin dünkü duruşmasında Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin talimatı MHP Genel Başkan Yardımcısı Seöih Yalçın ve MHP İstanbul Milletvekili Ulvi Yönteri'in verdiğini ifade etmişti. Ateş, "Şu an bunları ilk defa anlatacağım çünkü beni de öldürürler diye korktum. Bugün bunları burada söylemezsem bir daha söyleyemem çünkü bana ne olur bilmem. Ölürsem bunlar mezara gitmesin benle. Sinan bu tehditler başladığında bana ‘Ayşe, İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım ile Olcay Kılavuz’a talimat vermiş ve beni öldürmek için kapı kapı gezip kiralık katil arıyorlarmış' dedi" diye konuşmuştu.

DÖNEMİN ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ: KILAVUZ’UN EVİNDE YAKALADIK

Ateş soruşturmasında görev alan dönemin asayiş şube müdür yardımcısı Kerem Gökay Özay’ın “Sinan Ateş’i azmettiren olarak davada yargılanan Tolgahan Demirbaş’ın sokakta gözaltına alındığına” yönelik çıkan haberler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Gökay dilekçesinde, “Tolgahan Demirbaş’ı biz dönemin MHP milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde yakaladık” dedi. Mahkeme başkanı, duruşmayı bugün saat 09.00’a ertelemişti.