Sinan Ateş ve Ayhan Bora Kaplan davalarına bakan mahkemede tüm heyet değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yayımladığı kararnameyle çok sayıda hakimin görev yeri değiştirildi. Kararname kapsamında, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti ile Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davalara bakan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı ve heyet üyeleri de değişti.

T24'ün haberine göre, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski başkanı Nurullah Emlik, HSK'nin 12 Haziran tarihli önceki kararnamesiyle Ankara Batı Hâkimliği görevine tayin edilmişti. Son yayımlanan kararnameyle birlikte, boşalan mahkeme başkanlığı görevine Hâkim Çağrı Canca atandı.

HEYET ÜYELERİ FARKLI MAHKEMELERE TAYİN EDİLDİ

Başkanlık değişiminin ardından, mahkemenin mevcut iki üyesinin de görev yerleri değiştirildi. Yapılan atamalar şu şekildedir:

Mahkeme üyesi Ayşe Genç, Ankara 4. Ticaret Mahkemesi Üyeliği görevine getirildi.

Mahkeme üyesi Aslı Öztürk, Ankara 93. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimliği görevine atandı.

YENİ MAHKEME HEYETİ BELİRLENDİ

Yargılama süreçlerinin kesintiye uğramadan devam etmesi amacıyla, boşalan üyelik kadrolarına deneyimli isimler görevlendirildi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeni üye kadrosu şu isimlerden oluştu:

* Aysel Erzin (Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi)

* Ahmet Yumuşak (Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi)

* Merve Önal (Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi)

MAHKEMENİN GÜNDEMİNDEKİ KRİTİK DAVALAR

Heyeti tamamen değişen Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye gündeminde geniş yer bulan iki önemli ceza yargılamasını yürütüyor:

Sinan Ateş Kişisel Veri Davası: Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesine ilişkin dava.

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davası: İstinaf mahkemesinin bozma kararının ardından, aralarında örgüt yöneticileri ve üyelerinin de bulunduğu 76 sanığın yeniden yargılandığı dava.