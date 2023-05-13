Sinan Oğan’ın 'ikinci tur' videosu tekrar gündem oldu: ‘Bedavadan ortak olmayacağız, taleplerimiz olacak’

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın 9 gün önce katıldığı bir yayın sosyal medyada tekrar gündeme geldi. Oğan’ın seçimin olası ikinci turu için alacakları tavrı aktardığı yayında “Bedavadan ortak olmayacağız, bizim de bakanlıklar, cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi taleplerimiz olacak” sözleri dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 11:47
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ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’ın 4 Mayıs’ta katıldığı program sosyal medyada tekrar gündem oldu. 

 

Gazeteci Bahar Feyzan’ın yayınına katılan Oğan, seçimin olası ikinci turunda alacakları tavrı anlattığı konuşmasında şu ifadeleri kullanıyor:

 

“Masaya oturduğumuz taraflarla taleplerimizi konuşacağız. Taleplerimizin başında terörle arasına mesafe koymak olacak. Tabii ki biz bedavadan ortak olmayacağız, bizim de bakanlıklar, cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi taleplerimiz olacak. Anlaşırsak hükümetin içerisinde yer alacağız. Anlaşamazsak yolumuza bakacağız.”


Sinan oğan 2023 seçimleri Ata İttifakı

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