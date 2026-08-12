Sincan Hastanesi’ndeki 32 milyonluk ihale iptal edildi: Soruşturma başlatıldı

BirGün’ün Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki 32 milyon liralık tıbbi malzeme ihalesinde teknik şartnameye komisyon üyelerinin bilgisi dışında el yazısıyla ekleme yapıldığına ilişkin haberinin ardından Ankara İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı. Müdürlük, ihale sürecinin iptal edildiğini ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

32 MİLYON LİRALIK İHALE İPTAL EDİLDİ

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, BirGün’de İsmail Arı imzasıyla yayımlanan “Milyonluk ihale dosyasıyla oynadılar” başlıklı haberin ardından açıklama yaptı.

Müdürlük, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki “Beyin Cerrahi Kliniği 57 Kalem Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin sürecin iptal edildiğini bildirdi.

Açıklamada, hastanenin ihtiyacının karşılanması amacıyla malzeme temin sürecinin yeniden başlatıldığı ve bu kapsamda herhangi bir malzeme alımı gerçekleştirilmediği belirtildi.

TEKNİK ŞARTNAMEYE EL YAZISIYLA EKLEME YAPILMIŞTI

BirGün’ün haberinde, 11 Mart 2026 tarihinde ilan edilen yaklaşık 32 milyon lira bedelli ihalede, ihale komisyonunda yer alan hekimlerin bilgisi ve onayı dışında teknik şartnameye el yazısıyla ekleme yapıldığı aktarılmıştı.

Söz konusu eklemede, tüm malzemelere teklif vermeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacağı ve numune talep şartının getirildiği belirtilmişti.

İhale dosyasındaki değişikliğin bazı şirketlerin ihaleye katılımını engelleyerek rekabeti daraltabileceği iddia edilmiş, bir şirket de ihaleye katılımının engellendiği gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.

“İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI”

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, yaşanan gelişmeler üzerine Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Müdürlük açıklamasında, “Konuya ilişkin olarak Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından idari soruşturma başlatılmış olup, Ankara İl Sağlık Müdürlüğümüzce de süreç yakından takip edilmekte ve bilirkişi incelemesi yürütülmektedir” ifadelerine yer verdi.

Soruşturmanın halen devam ettiği belirtildi.

BirGün’ün haberinde, teknik şartnameye yapılan müdahalenin hastane görevlileri tarafından “resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek ve görevi kötüye kullanma” iddialarıyla hastane başhekimliği ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirildiği aktarılmıştı.