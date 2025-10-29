Sındırgı'da binalar kendiliğinden böyle yıkıldı

Balıkesir Sındırgı'da 6.1'lik depremin ardından bazı binaların aldığı hasarlar kendiliğinden yıkılması ile gözler önüne serildi.
Bir yurttaşın cep telefonu ile görüntülediği anlarda saniyeler içinde 2 katlı bina yerle bir oldu.
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
Balıkesir Sındırgı'da 6.1'lik depremin ardından bazı binaların aldığı hasarlar kendiliğinden yıkılması ile gözler önüne serildi.
Bir yurttaşın cep telefonu ile görüntülediği anlarda saniyeler içinde 2 katlı bina yerle bir oldu.