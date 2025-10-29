Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sındırgı'da binalar kendiliğinden böyle yıkıldı

Sındırgı'da binalar kendiliğinden böyle yıkıldı

29.10.2025 09:19:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Sındırgı'da binalar kendiliğinden böyle yıkıldı

Balıkesir'de 78 gün ara ile 6.1 büyüklüğünde deprem yaşayan Sındırgı ilçesinde bazı binalar kendiliğinden yıkılmaya başladı.

Balıkesir Sındırgı'da 6.1'lik depremin ardından bazı binaların aldığı hasarlar kendiliğinden yıkılması ile gözler önüne serildi.

Bir yurttaşın cep telefonu ile görüntülediği anlarda saniyeler içinde 2 katlı bina yerle bir oldu.

İlgili Konular: #Balıkesir #Sındırgı