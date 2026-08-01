Sinem Dedetaş'ın cezaevi sevki iki kez değiştirildi: Avukatları cezaevi cezaevi dolaştı

Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Tekirdağ Karatepe Kadın Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi. Önce Silivri Cezaevi'ne götürüleceği açıklanan Dedetaş'ın avukatlarına, yola çıkıldıktan sonra Bakırköy'e sevk edileceği iletildi. Bu sabah ise müvekkiliyle görüşmek isteyen avukatlar Bakırköy’e gittiklerinde Sinem Dedetaş’ın buraya getirilmediğini öğrendi. Dedetaş’ın Tekirdağ Cezaevi'ne sevk edildiğinin eşine kısa süre önce iletildiği ortaya çıktı.

HANGİ CEZAEVİ OLDUĞU UZUN SÜRE ÖĞRENİLEMEDİ

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan seçilmiş Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Tekirdağ Karatepe Kadın Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.

‘Yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı' ve 'rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma' iddialarıyla dün akşam tutuklanan Dedetaş’ın hangi cezaevine gönderildiği uzun süre öğrenilemedi.

ÖNCE SİLİVRİ ARDINDAN BAKIRKÖY DENDİ

Sözcü TV muhabiri Nedim Bayhan’ın aktardığına göre Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından kendisinin Silivri Cezaevi’ne sevk edilmesi bekleniyordu ve bunun için yola çıkıldı ancak rota değiştirildi ve avukatlarına Dedetaş’ın Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderileceği söylendi.

AVUKATLARI BAKIRKÖY'DE ÖĞRENDİ

Bu sabah ise müvekkiliyle görüşmek isteyen avukatlar Bakırköy’e gittiklerinde Sinem Dedetaş’ın buraya getirilmediğini öğrendi.

Avukatlara, Sinem Dedetaş’ın Tekirdağ Karatepe Kadın Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiği söylenirken bu bilginin sadece Dedetaş’ın eşine kısa süre önce iletildiği ortaya çıktı.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Dün sabah düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alımış, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanmış, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.