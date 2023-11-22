Sınıfta akran zorbalığı: ‘Saçın çok güzelmiş’ diyerek darbetti!

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir kız öğrenci, sınıfta arkadaşı tarafından darbedildi. “Saçın çok güzelmiş” dedikten sonra saldırdı.

İHA
Yayınlanma: 22.11.2023 - 12:17
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Olay, Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 9’uncu sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen gençler arasında tartışma çıktı. 

Tartışma esnasında B.G isimli öğrenci, arkadaşı E.T’ye saldırdı. B.G., saçını çekip yere yatırdığı E.T’ye dizi ile vurdu. 

E.T., arkadaşına baktığı sırada B.G., "Saçın çok güzelmiş" dedikten sonra genç kıza tokat ve tekme attı. 

O anlar sınıftaki başka bir öğrenci tarafından kayda alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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