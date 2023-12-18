Sınırda ilk kez görüldü: Domuzları iş makinesiyle kovaladı

Şanlıurfa’nın Suriye sınırında ilk defa domuz görüldü. Tarlada çalışan çiftçi, domuzları iş makinesiyle kovaladı.

İHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 12:36
Sınırda ilk kez görüldü: Domuzları iş makinesiyle kovaladı
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Daha önce Şanlıurfa’nın Hilvan ve Siverek ilçelerinde sürekli görülen domuzlar bu defa Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde de görüldü. 

Sınıra yakın bölgede görülen 2 yetişkin domuz, tarlaların içerisinde ilerledi. 

Domuzların geldiğini gören bir çiftçi iş makinesine binerek kovaladı. 

Bir süre bölgede dolaşan domuzlar daha sonra gözden kayboldu.



Şanlıurfa iş makinesi domuz

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