Sınırda ilk kez görüldü: Domuzları iş makinesiyle kovaladı
Şanlıurfa’nın Suriye sınırında ilk defa domuz görüldü. Tarlada çalışan çiftçi, domuzları iş makinesiyle kovaladı.
Daha önce Şanlıurfa’nın Hilvan ve Siverek ilçelerinde sürekli görülen domuzlar bu defa Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde de görüldü.
Sınıra yakın bölgede görülen 2 yetişkin domuz, tarlaların içerisinde ilerledi.
Domuzların geldiğini gören bir çiftçi iş makinesine binerek kovaladı.
Bir süre bölgede dolaşan domuzlar daha sonra gözden kayboldu.
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