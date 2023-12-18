Sınırda ilk kez görüldü: Domuzları iş makinesiyle kovaladı

Yayınlanma: 18.12.2023 - 12:36

Güncelleme: 18.12.2023 - 12:36

Daha önce Şanlıurfa’nın Hilvan ve Siverek ilçelerinde sürekli görülen domuzlar bu defa Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde de görüldü.

Sınıra yakın bölgede görülen 2 yetişkin domuz, tarlaların içerisinde ilerledi.

Domuzların geldiğini gören bir çiftçi iş makinesine binerek kovaladı.

Bir süre bölgede dolaşan domuzlar daha sonra gözden kayboldu.



