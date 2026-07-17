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Sinirlendiği erkeğin aracına ve dükkanına çekiçle saldırdı

Sinirlendiği erkeğin aracına ve dükkanına çekiçle saldırdı

17.07.2026 15:13:00
Güncellenme:
İHA
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Sinirlendiği erkeğin aracına ve dükkanına çekiçle saldırdı

Afyonkarahisar'da iddiaya göre sevgilisi H.G.'ye sinirlenen kadın, eline aldığı çekiçle öfkesini H.G.'nin aracı ve tamirhane dükkanından çıkardı.
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Olay, Emirdağ Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Y. isimli genç kız ile sevgilisi olduğu iddia edilen H.G. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından sinirlenen genç kadın, H.G.'nin dükkanına giderek, eline aldığı çekiçle iş yerinin camlarını kırıp, H.G.'nin aracına zarar verdi.

A.Y.'nin aracın camlarına çekiçle vurduğu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olup olmadıkları ise bilinmiyor.

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