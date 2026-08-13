Sinop’ta emekliler geçim sıkıntısını anlattı: 'Geçinme şansımız yok'

Sinop’ta emekliler, artan hayat pahalılığı ve düşük emekli aylıkları nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını ifade etti. Emekliler; kira, gıda, faturalar ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını belirterek, aylıklarının yetersiz kaldığını söyledi.

Emekli astsubay Cemalettin Sırgancı, yaklaşık 45-50 bin lira emekli aylığı almasına rağmen geçinmekte zorlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Benim aldığım 45-50 bin lira civarında para. Ben geçinemiyorum ki 20 bin maaş alan geçinsin. Mümkün değil. Bakın, karşısı çay 30-35 lira, burada 20 lira. Burası belediyenin yeri olduğu için kalabalık. Çay güzel olduğu için değil, ucuz olduğu için insanlar burada. Emeklilerin çoğuna çocukları bakıyor. Benim arkadaşlarım arasında da çocuklarından para alanlar var. Evi kiradaysa çok kötü durumdalar.”

Emekli Necmettin Karagüllü ise özellikle pazardaki fiyatların vatandaşın alım gücünü zorladığını söyledi. Karagüllü, “Çok zor. Millet evden çıkmaya korkuyor. Hele pazara gideceksin, göreceksin. Pazara gittim, bir meyve alsan 500 lira” dedi.

"GELSİNLER BİZİM MAAŞLARIMIZ İLE GEÇİNSİNLER"

Tamer Çalış da emekli aylıklarıyla milletvekili maaşları arasındaki farka tepki gösterdi. Çalış, “Bizim seçtiğimiz bizden fazla maaş alıyor. Nasıl oluyor bu? Biz gönderiyoruz, sonra bizi tanımıyorlar. 300 bin lira maaş alıyor. Gelsin 23 bini biz ona verelim. Üstelik evin kirasını da biz verelim. Gelsin bir ay 23 bin lirayla geçinsin” diye konuştu.

Aylık 15 bin lira kira ödediğini belirten Çalış, aylığının büyük bölümünün kira ve faturalara gittiğini ifade ederek, “Aldığım 23 bin lira. Elektrik, su, doğal gaz derken para bitiyor. Ekmek var, market var, pazar var. Gerçekten gelsin milletvekillerine maaşımızı verelim, Cumhurbaşkanı’na verelim, geçinsinler” dedi.

Çalış daha önce AKP üyesi olduğunu ancak geçim sıkıntıları nedeniyle partisinden istifa ettiğini söyledi.

"GEÇİNMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Hacı Özkul ise emekli aylıklarının ne kiraya ne pazara ne de temel ihtiyaçlara yettiğini belirtti. Özkul, “Geçinmek mümkün değil. Geçiniyorum diyen varsa onunla konuşalım. Maaş ne kiraya yetiyor ne pazara yetiyor. Giyim kuşam zaten hak getire. Doğal gaz, elektrik bunları ödeyen oluyor mu bilmiyorum. Sonra kartlar patladı. Patlamaz mı böyle? Bu kadar parayla patladı tabii” ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Vural da 23 bin 500 lira emekli aylığıyla geçinmek mümkün olmadığından çalışmak zorunda kaldığını söyledi. Ev sahibi olmasına rağmen geçinemediğini belirten Vural, temel gıda alışverişinin dahi yüksek maliyet oluşturduğunu ifade etti.

Vural, “Geçinemiyoruz, ek iş yapıyoruz. 23 bin 500 liradan bir şey yapma şansımız yok. Evim kira değil ama yine geçinemiyoruz. En ufak bir şey aldığınız zaman torba hemen hemen bin liraya doluyor. Bir kilo zeytin, bir kilo beyaz peynir, yanına salatalık, domates… Bin lira. Geçinme şansımız yok. Şartlar çok zor. Bu muhtemelen 35-40 bin lira olsa vatandaş biraz nefes alır” dedi.