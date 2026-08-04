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Sinop'ta orman yangını: 10 hektarlık alan zarar gördü

Sinop'ta orman yangını: 10 hektarlık alan zarar gördü

4.08.2026 15:45:00
Güncellenme:
ANKA
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Sinop'ta orman yangını: 10 hektarlık alan zarar gördü

Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Akyörük Köyü’nün alt kısmında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
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Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Boyabat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarına köy halkı da destek verdi.

10 HEKTARLIK ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Koordineli çalışmalar sayesinde alevlerin geniş bir alana yayılması önlenirken, yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Sinop #Orman