Sinop'ta tarihi mezar bulundu

02 Nisan 2022 Cumartesi, 17:14

Sinop’ta TOKİ tarafından yürütülen Meydan Projesi çerçevesinde yapımı devam eden esnaf çarşısının çevre düzenleme işleri sırasında, elektrik dağıtım şirketi tarafından trafo yenileme işlemi için kazı yapıldı. Kazı çalışmasında tarihi bir mezar bulan görevliler, durumu yetkililere haber verdi. Alanın etrafı kapatılarak müze uzmanları denetiminde kazı ekibi tarafından bölgede kurtarma kazısı başlatıldı.

Sinop Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Metin Süren, şu açıklamayı yaptı:

“Çarşının çevre düzenleme çalışmaları çerçevesinde şantiye alanındaki mevcut trafonun yerinin değiştirilerek daha düşük bir kod seviyesine indirilmesi çalışmaları esnasında ortaya çıkan mezarlar ile ilgili bilgi ve belgeler koruma kuruluna iletilmiş, kurulun 23.02.2022 tarih ve 8312 sayılı kararı ile bahse konu yerde yapılması gereken kurtarma kazısı müze uzmanları denetiminde kazı ekibi tarafından yürütülmekte olup, ortaya çıkartılan mezarlarla ilgili olarak Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararına göre ya bulunduğu yerden taşınacak ya da yerinde muhafaza edilecektir.”