Sinop'ta temeli kayan 5 katlı bina için tahliye kararı

Sinop'ta, 5 katlı binanın temelinde bitişiğindeki inşaat çalışmaları nedeniyle kayma meydana gelirken 8 kişinin oturduğu apartman tahliye edildi.

DHA
12 Ekim 2022 Çarşamba, 14:05
Sinop'ta temeli kayan 5 katlı bina için tahliye kararı
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Sinop'un İncedayı Mahallesi'nde arsa üzerindeki inşaat çalışmaları nedeniyle bitişiğindeki 5 katlı binanın temelinde kayma oldu.

İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yıkılma tehlikesine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

3 dairesinde 8 kişinin oturduğu 5 katlı apartman, tahliye edildi. Vinçle destek verilen bina için geçici temel sağlamlaştırma çalışması başlatıldı.


Sinop Bina Tahliye

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