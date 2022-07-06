Sirius güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta? Sirius güneş kavuşumunun etkileri…

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:02

Gökyüzünün en parlak yıldızı olarak bilinen ve Kuran-ı Kerim'de Şira Yıldızı olarak geçen Sirius, Güneş'le kavuşuyor. 1 yıllık kaderin yazıldığı gün olarak bilinen sirius kavuşumu olan bu güne dair her bir detay araştırılıyor.

Peki Sirius Güneş Kavuşum nedir, etkileri nelerdir? İşte merak edilenler...

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU NEDİR?

Temmuz ayında meydana gelen Sirius Güneş kavuşumu yılda bir kez gerçekleşiyor. Eski Mısırlı’lar, bu kavuşum gününü bir yıllık yeni bir takvimin başlangıç günü olarak belirlemişler. Soltist zamanı insanlığında bir yıllık kaderinin baştan yazıldığı veya belirlendiğine inanılırmış. Aynı zamanda bu kavuşum sonrası Nil nehri taştığı için, tarım için topraklara bereket yağdırdığından bir kez daha önem atfedilmiş.

Güneş’imizin Güneş’i (RA’sı) olarak geçen Sirius, galaksimizin en önemli yıldızıdır. Güneş Sirius’un etrafında döner. Dünya ile Sirius arası mesafe ise yaklaşık 8,5 ışık yılı uzaklıktadır. Tanrısal bir mekanizma ile alakalıdır.

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU SAAT KAÇTA?

6 Temmuz 2022 saat 16.16'da kavuşum açısı gerçekleşecek. Ancak Sirius Güneş kavuşumu 5-6-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında etkili olacak.

SİRİUS YILDIZI NEDİR?

Sirius ya da Akyıldız, Büyük Köpek Takımyıldızı’nda yer alan bahar ayında kuzey yarı küreden görülebilen gece gökyüzünün en parlak yıldızıdır. Türkçe’de Akyıldız ismiyle bilinen Sirius 1,47 olan görünür kadiri bakımından, görünür kadiri olarak kendine en yakın olan Canopus’a oranla iki kat daha parlaktır.

Çıplak gözle tek yıldızmış gibi görünen Sirius, aslında, tayf türlerine göre yapılan yıldız sınıflandırma sisteminde A1V sınıfında bulunan Sirius-A ile DA2 sınıfına giren ve Sirius-B olarak adlandırılan bir beyaz cüceden oluşan bir çift yıldızdır.

SİRİUS KAVUŞUMUNDA NE YAPILABİLİR?

6-7 Temmuz günü, dilekler dileyebilir, meditasyon yapabilir, dua edebilirsiniz. En azından kendinizle beş dakika bile olsa kalmaya özen gösterin.

Şans, bolluk, bereket, aşk, sağlık, huzur ve mutluluk için dua edin. Bir sonraki yıldan beklentileriniz için el açın ve isteyin. Bugün, astrolojide güç, şans, mutluluk ve Tanrısal iradenin insanlar üzerindeki etkisini ifade eder.

Kavuşum anında yoğunlaşıp güzel dileklerde bulunabilir, inancınıza göre dua edebilir veya meditasyon yapabilirsiniz. Astorologlar bu kavuşum günü için “Kendi kendinize kalın, dileklerinizi evrene gönderin, dua edin, iyi ve güzel olan için niyetlerde bulunun. Negatif hislerden, negatif hissettiğiniz kişilerden uzaklaşın” tavsiyesinde bulunuyor.

Kahin Kassandra 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek Güneş-Sirius Kavuşumunu ve etkilerini "Yaptığınız, iyiliğin, kötülüğün sonuçlarını 6 Temmuz ve sonrasında alacaksınız" diyerek anlattı.