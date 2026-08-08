Şirket yine ödemedi, işçiler yeniden Ankara yolunda: Doruk Madencilik’te Bağımsız Maden-İş de yeniden eylem kararı aldı

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik’teki Bağımsız Maden-İş Sendikası’ne üye olan işçilere Ankara’daki eylemlerinin ardından haziran ayında kıdem tazminatı ve birikmiş ücret alacaklarını ödenmeye başlanmıştı. O dönemde şirket ve işçiler arasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın da katılımı ile toplantılar yapılmış, protokol imzalanmıştı.

İşçilerin zorunlu ücretsiz izin dönemlerine ilişkin Çalışma Bakanlığı müfettişleri tarafından inceleme yapılması kararlaştırılmıştı. Bağımsız Maden-İş Sendikası, iş müfettişlerinin raporunda, işçilerin zorla ücretsiz izne çıkarıldıklarına işaret edilerek o dönemdeki ücretlerin ve sigorta primlerinin ödenmesi yönünde değerlendirme yapıldığına dikkat çekti. Sendika, bu kararın 2022’den bugüne kadar olan tüm ücretsiz izin dönemlerini kapsadığını vurguladı.

İşçilerin zorla ücretsiz izne çıkartılarak iş sözleşmesinin de ortadan kaldırıldığına işaret eden sendika, bu kapsamda ihbar tazminatının da ödenmesi yönünde görüş olduğunu bildirdi.

GÖRÜŞMELERDE ANLAŞMA YOK

Sendika, ücretsiz izin dönemindeki ödenmeyen ücretler ve ihbar tazminatları için şirket ile 2 haftadır görüşme yaptıklarına dikkat çekti. Ancak şirket tarafından ödeme yapılmadı. Ödemeler için net bir tarih de verilmedi. İşçiler önceki gün yeniden toplantı yaptı. Şirketin kendilerini oyaladığını belirten işçiler, ödenmeyen kıdem tazminatları da olduğunu bildirdi. İşçiler toplantının ardından yaptıkları açıklamada, sözlerin tutulmadığına işaret ederek, 10 Ağustos pazartesi günü şirketin önünde olacaklarını duyurdu.

ETİ GÜMÜŞ MADENCİSİ DE GELİYOR

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Elazığ Eti Gümüş’teki Bağımsız Maden-İş Sendikası’na üye işçilerin de pazartesi günü Ankara’da olacakları öğrenildi. Bu işçilerin de madencilerle birlikte şirket önünde açıklama yapacakları bildirildi.