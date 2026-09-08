Şirkette 122 milyon liralık hırsızlık: Muhasebe müdürü de aralarında 19 gözaltı

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü ile Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda bir şirkette muhasebe müdürü olarak çalışan M.A.’nın yıllar içinde şirkete ait paraları önce kendi hesaplarına daha sonra suç ortaklarının hesaplarına aktardığı belirlendi.

SİNOP VE TOKAT'TA DA OPERASYON

Şirketin hesaplarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin toplam 122 milyon lirayı çaldığını belirledi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüpheli M.A. ve suç ortaklarını yakalamak için İstanbul merkezli Sinop ve Tokat'ta operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı baskınlarda M.A.’ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorgusu Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapıldı.

M.A.’nın dışında gözaltına alınan şüphelilerin banka hesaplarını kullandıran ve aynı şirkette çalışarak ona yardım eden kişiler olduğu belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.