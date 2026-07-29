Şırnak'ta feci kaza... Otomobil şarampole devrildi: Ölüler ve yaralılar var

Akdizgin köyü mevkiinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DFT 762 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada araçtaki 4 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Güçlükonak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hejar Özer (20) ile Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yasin Balkan (16) kurtarılamadı.
Diğer yaralıların kentteki hastanelerde tedavileri sürüyor.