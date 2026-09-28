Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şırnak'ta taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: Yaralılar var

Şırnak'ta taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: Yaralılar var

28.09.2026 16:27:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Şırnak'ta taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: Yaralılar var

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, sabah saatlerinde Cizre ilçesi Şah Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu kez tedavisi süren yaralıların yakınları arasında hastanede gerginlik yaşandı. Polis, hastanede ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Olaya ilişkin bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İlgili Haberler

Mardin’de akraba ailelerin kavgasında kan aktı: 6 yaralı
Mardin’de akraba ailelerin kavgasında kan aktı: 6 yaralı Kızıltepe’de akraba iki ailenin üyeleri arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, taş, sopa ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Muğla'da komşuların kavgasında kan aktı: 1 kişi hayatını kaybetti
Muğla'da komşuların kavgasında kan aktı: 1 kişi hayatını kaybetti Muğla’nın Bodrum ilçesinde komşular arasında gürültü ve alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Yaman Mat (36), hayatını kaybetti. Şüpheli Fikret D. (42), gözaltına alındı.
Köfteciyi hesap kavgasında öldürdü: Şüpheli tutuklandı
Köfteciyi hesap kavgasında öldürdü: Şüpheli tutuklandı Ankara'nın Altındağ ilçesinde hesap nedeniyle kavga ettiği seyyar köfteci Ali Arduç'u (46), başına kaldırım taşıyla vurarak öldüren İ.Ö. tutuklandı.