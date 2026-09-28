Şırnak'ta taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: Yaralılar var

Olay, sabah saatlerinde Cizre ilçesi Şah Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu kez tedavisi süren yaralıların yakınları arasında hastanede gerginlik yaşandı. Polis, hastanede ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Olaya ilişkin bazı şüpheliler gözaltına alındı.