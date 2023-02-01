Şırnak'ta 15 yerleşim yeri yolu 'kardan' kapandı

Şirnak'ta, dün akşamdan beri etkili olan yağışla Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı, yarım metreyi buldu; 9 köy ve 6 mezra yolu ise ulaşıma kapandı.

DHA
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 12:47
Şırnak'ta 15 yerleşim yeri yolu 'kardan' kapandı
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Şırnak’ta öncekiakşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kent merkezinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaşırken, Beytüşşebap ilçesinde ise yarım metreyi buldu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

9 köy ve 6 mezra yolu, kar yağışıyla ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı. 


Şırnak kar yağışı Kar

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