Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılığa 4 tutuklama

04 Nisan 2022 Pazartesi, 15:16

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlar düzenledi, 61 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız av tüfeği, 193 gram eroin, 77 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 5 kilo kaçak tütün, 16 bin 178 paket kaçak sigara, 2 bin 670 litre kaçak akaryakıt ve 30 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



