Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılığa 4 tutuklama
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 61 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlar düzenledi, 61 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız av tüfeği, 193 gram eroin, 77 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 5 kilo kaçak tütün, 16 bin 178 paket kaçak sigara, 2 bin 670 litre kaçak akaryakıt ve 30 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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