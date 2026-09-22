Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şişli, Beşiktaş, Sarıyer'de iş yeri ve vale noktalarına uyuşturucu operasyonu: 160 kişi gözaltına alındı

Şişli, Beşiktaş, Sarıyer'de iş yeri ve vale noktalarına uyuşturucu operasyonu: 160 kişi gözaltına alındı

22.09.2026 10:20:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Şişli, Beşiktaş, Sarıyer'de iş yeri ve vale noktalarına uyuşturucu operasyonu: 160 kişi gözaltına alındı

İstanbul’un Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik 8 iş yeri ile 5 vale noktasına düzenlenen operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer’de sokak satıcılarına yönelik 8 iş yeri ve 5 vale noktasına operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 492,85 gram marihuana, 42,5 gram kokain, 38,80 gram metamfetamin, 223 adet sentetik ecza hap, 18 adet ecstasy hap, 12 gram esrar, 9 şişe içerisinde toplam 45 ml ghb maddesi, 1 adet peçeteye emdirilmiş butinaca, 5 adet hassas terazi, 110 adet tabanca mermisi ve 130 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 160 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İlgili Konular: #uyuşturucu