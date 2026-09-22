Şişli'de Batuhan Bıyıkoğlu’nun ölümünde yeni bulgular: Odasında not, telefonunda 4 dakikalık video bulundu

İstanbul’un Şişli ilçesinde evindeki odasında başından vurulmuş halde bulunan Batuhan Bıyıkoğlu’nun (33) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bulgular ortaya çıktı.

Olay, Eskişehir Mahallesi’nde saat 17.50 sıralarında meydana geldi. Evin salonunda bulunan anne Hanife B., oğlunun odasından silah sesi gelmesi üzerine içeri girdi. Bıyıkoğlu’nu başından vurulmuş halde bulan anne, dışarıda bulunan eşi İlhami B.’ye haber verdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı ve hayati tehlikesi bulunan Bıyıkoğlu, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

MHP'Lİ VEKİLİN KORUMALIĞINI YAPMIŞ

Kocaeli Barış Gazetesi'nin haberine göre Bıyıkoğlu'nun MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı’nın ailesinin bir dönem korumalığını yaptığı iddia edildi.

SERİ NUMARASI SİLİNMİŞ TABANCA İNCELEMEYE ALINDI

Polis ekiplerine bilgi veren anne Hanife B., oğlunun boşandıktan sonra kendileriyle yaşamaya başladığını, özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ancak yaklaşık iki aydır işsiz olduğunu anlattı.

Emekli polis memuru olduğu öğrenilen baba İlhami B. ise kendisine ait üç ruhsatlı tabanca bulunduğunu, olayda kullanılan seri numarası silinmiş tabancanın kendisine ait olmadığını söyledi.

Tabanca, kovan ve Bıyıkoğlu’nun telefonu incelemeye alındı.

OLAYDAN ÖNCE TEYZESİNE MESAJ GÖNDERMİŞ

Polis incelemesinde Bıyıkoğlu’nun olaydan önce WhatsApp üzerinden teyzesine mesaj gönderdiği belirlendi. Mesajda ailesinin yanında olunmasını istediği ve yakınlarından helallik istediği görüldü.

Odada ayrıca telefonunun şifresinin bulunduğu bir not tespit edildi. Notta, telefonunda ailesine yönelik bir kayıt bıraktığına ilişkin ifadelerin yer aldığı öğrenildi.

Bıyıkoğlu’nun telefonunda yapılan incelemede ise yaklaşık 4 dakikalık bir video kaydı bulundu.

Bıyıkoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.