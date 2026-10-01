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Şişli’de 'dur' ihtarına uymadı: Park halindeki araçlara çarptı

Şişli’de 'dur' ihtarına uymadı: Park halindeki araçlara çarptı

1.10.2026 09:17:00
Güncellenme:
DHA
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Şişli’de 'dur' ihtarına uymadı: Park halindeki araçlara çarptı

Beşiktaş'ta polis ekiplerinin denetimi sırasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçtı. Kullandığı otomobil ile Şişli’de park halindeki araçlara çarparak kaza yapan D.T.’nin (45) alkollü olduğu belirlendi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Olay, dün saat 23.45 sıralarında Şişli Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş’ta denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan D.T., otomobil ile kaçtı.

Polis ekiplerinin takip ettiği sürücü, Şişli Muradiye Mahallesi’nde park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı.

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ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde D.T.’nin alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü, emniyete götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün kullandığı otomobilin, park halindeki araçlara çarptığı görüldü.

İlgili Konular: #beşiktaş #araç

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