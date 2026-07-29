Şişli'de kan donduran olay! Evde kardeşinin cesedini buldu: Telefonundan not çıktı

Gülbahar Mahallesi’nde dün saat 18.30 sıralarında işten eve gelen Çiğdem Kaya, kardeşi Umut Kaya’yı evin salonunda hareketsiz halde buldu.

Çiğdem K., 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Umut Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

2 AY ÖNCE NİŞANLISINDAN AYRILMIŞ

Polis ekiplerine bilgi veren Çiğdem K.'nin, kardeşinin yaklaşık 2 ay önce nişanlısı Sema Ö.‘den ayrıldığını ve bu süreçten olumsuz etkilendiğini söylediği öğrenildi.

TELEFONUNDA NOT BULUNDU

Yapılan incelemede Umut Kaya’ya ait cep telefonunda bir de not bulundu. Polis ekipleri tarafından el konulan telefon incelemeye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen doktor, Kaya’nın ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Umut Kaya’nın cenazesi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturması sürüyor.