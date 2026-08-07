Şişli'de katledilen Nilda Müge Şahin cinayetinde yeni ayrıntı: Saldırıdan önce katilini görmüş!

İstanbul Şişli’de Nilda Müge Şahin’in eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Şahin’in arkadaşı, hastane çevresinde Ilgın’a benzeyen bir kişiyi gördüklerini ancak kimliğinden emin olamadıklarını söyledi. Şahin, kısa süre sonra nöbetçi eczanenin önünde silahlı saldırıya uğradı.

HASTANE ÇEVRESİNDE ŞÜPHELİYİ FARK ETMİŞLER

Olay, 5 Ağustos’ta saat 00.45 sıralarında Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Nilda Müge Şahin, akşam saatlerinde arkadaşıyla birlikte Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Şahin’in arkadaşı, tanık olarak verdiği ifadede hastane çevresinde Nazir Ilgın’a benzeyen bir kişiyi fark ettiklerini ancak gördükleri kişinin Ilgın olup olmadığından emin olamadıklarını anlattı.

Şahin ve arkadaşı hastaneden ayrıldıktan sonra ilaç almak için nöbetçi eczaneye gitti.

ECZANE ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI

Şahin’in arkadaşı eczaneden ilaç aldığı sırada genç kadın dışarıda bekledi.

İddiaya göre 34 PJ 7763 plakalı siyah skuter motosikletle gelen Nazir Ilgın, Şahin’e silahla ateş açtı. Şahin’in sırtına 2, göğsüne de 2 kurşun isabet etti.

Ağır yaralanan Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli ise motosikletle olay yerinden kaçtı.

CİNAYETTEN 9 GÜN ÖNCE ŞİKÂYETÇİ OLMUŞTU

Soruşturma kapsamında, Şahin’in 27 Temmuz’da Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne giderek Nazir Ilgın hakkında şikâyetçi olduğu belirlendi.

Şikâyetin ardından gözaltına alınan Ilgın, adliyeye sevk edildi ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, kararın 2 Ağustos’ta kendisine tebliğ edildiği öğrenildi. Ilgın’ın, uzaklaştırma kararının tebliğ edilmesinden 3 gün sonra Şahin’i öldürdüğü belirtildi.

6 SUÇ KAYDI BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polisin yaptığı incelemede Nazir Ilgın’ın 3 “kasten yaralama”, 1 “hakaret ve tehdit” ile 2 kez “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında olmak üzere toplam 6 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

ESKİ SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADIĞI DOSYADA 14 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞ

Ilgın’ın 2020 yılında eski sevgilisi hemşire Ceylan G.’yi darbedip bıçakla yaraladığı gerekçesiyle “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan yargılandığı da ortaya çıktı.

İlk derece mahkemesi tarafından 14 yıl hapis cezasına çarptırılan Ilgın hakkında verilen kararın istinaf incelemesinde olduğu ve henüz kesinleşmediği belirtildi. Şüphelinin bu süreçte tutuksuz olduğu öğrenildi.