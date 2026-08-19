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Şişli’de metruk binada erkek cesedi bulundu

Şişli’de metruk binada erkek cesedi bulundu

19.08.2026 20:41:00
Güncellenme:
AA
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Şişli’de metruk binada erkek cesedi bulundu

İstanbul Şişli’de kötü koku ihbarı üzerine ekiplerin girdiği metruk binada erkek cesedi bulundu. Hayatını kaybeden kişinin Ayhan A. olduğu belirlendi.
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Şişli'de, polis ekiplerince metruk bir binada erkek cesedi bulundu.

Paşa Mahallesi'ndeki metruk binadan çevreye yayılan kötü kokular nedeniyle vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, metruk binada yaptıkları incelemelerde bir kişiyi yerde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri, söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, çevrede ve metruk binada güvenlik önlemleri aldı.

Hayatını kaybeden kişinin Ayhan A. olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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