Şişli'de sokak ortasında katledildi... Nilda Müge Şahin cinayetinde yeni ayrıntılar: 9 gün önce şikayetçi olmuş!

İstanbul Şişli’de Nilda Müge Şahin, kardeşiyle birlikte nöbetçi eczaneye gittiği sırada eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın’ın silahlı saldırısına uğradı. Hastanede yaşamını yitiren Şahin’in, ayrılığı kabullenmediği öne sürülen şüpheliden cinayetten 9 gün önce şikâyetçi olduğu belirlendi.

ECZANE ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI

Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında Mecidiyeköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Kız kardeşini hastaneye götüren Nilda Müge Şahin, dönüşte nöbetçi eczaneden ilaç almak için durdu. Şahin, kardeşinin ilaç almasını beklediği sırada motosikletle gelen eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın’ın silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

CİNAYETTEN 9 GÜN ÖNCE ŞİKÂYETÇİ OLMUŞ

Soruşturmada, Şahin ile Ilgın’ın yaklaşık bir yıl ilişki yaşadığı ve 4 ay önce ayrıldığı belirlendi.

Ayrılığı kabullenmediği öne sürülen Ilgın’ın genç kadını uzun süredir tehdit ettiği, Şahin’in de 27 Temmuz’da Şişli Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne başvurarak şikâyetçi olduğu belirtildi.

Şikâyetin ardından şüpheli hakkında koruma kararı çıkarıldığı, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ilgın’ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE BİR KADINI BIÇAKLAMIŞ

Nazir Ilgın’ın 2021 yılında Beşiktaş’ta hemşire Ceylan G.’yi bıçakla yaraladığı, bu saldırı nedeniyle 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Şüphelinin bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiği belirtildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Silahlı saldırı anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kaldırımda bekleyen Nilda Müge Şahin’in yanına motosikletle gelen şüphelinin ateş açtığı, genç kadının yere yığıldığı ve kız kardeşinin panikle yanına koştuğu görüldü.

Polisin şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.